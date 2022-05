Polícia Civil participa de Fórum em alusão ao dia 18 de Maio-“Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”

Ascom/Polícia Civil do Acre

Na manhã da última sexta-feira, 27, a Polícia Civil do Acre, por meio do Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente ((DEPCA) em parceria com a Secretária Municipal de Saúde (SEMSA) participou de Fórum em alusão o Dia 18 de Maio, “Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

A participação da Polícia Civil se deu por meio de palestra proferida pelo Delegado de Polícia Civil, Alberto Dalacosta, que fez abordagens sobre a legislação vigente com intuito

de fortalecer as ações de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

O Forúm foi realizado no auditório do Palácio do Comércio.

O evento teve como objetivo conscientizar, prevenir e orientar em defesa dos direitos de crianças e adolescentes.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários