Polícia Civil participa de II Encontro do CIPC em São Paulo

Parlamentares também trataram dos objetivos do Progressistas Nacional e no Acre

A presidente do Progressistas no Acre e líder da bancada do PP no Senado, senadora Mailza esteve reunida na tarde desta terça-feira (10), em Brasília (DF), com o presidente nacional do Progressistas e ministro da Casa Civil, senador Ciro Nogueira.

Em mais um encontro com Ciro, Mailza tratou de assuntos políticos e estratégias das Eleições Gerais de 2022, visando o fortalecimento da legenda em todos os estados. Segundo a senadora, o propósito de que o Progressistas do Acre saia mais fortalecido das urnas neste ano está alinhado com a executiva nacional.

Mailza e Ciro, ao conversarem, reafirmaram os objetivos do Progressistas Nacional: fortalecer as candidaturas majoritárias e proporcionais nos estados para aumentar a bancada no Congresso Nacional em 2022. Mailza reafirmou que o Progressistas no Acre está organizado e preparado.

“Foi um encontro muito proveitoso. Pensamos estratégias que deveremos adotar no Acre e em todos os estados brasileiros, em relação ao pleito que se aproxima. À frente da presidência do Progressistas no Acre, estou extremamente entusiasmada e alinhada com a nacional. Esse é um gás a mais para fazermos nossa sigla crescer agora em 2022”, finalizou Mailza.