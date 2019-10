Polícia Civil prende acusado de praticar arrombamentos e tentar matar companheira em Epitaciolândia

Foi detido nesta quarta-feira, dia 9, e conduzido para a delegacia de Epitaciolândia, Adelmo Rodrigues dos Passos, vulgo ‘Mil’, de 39 anos, acusado de praticar vários crimes na fronteira do Acre. O último teria sido realizado neste final de semana em uma pequena loja de roupas.

Adelmo teria tido ajuda de um comparsa que já foi identificado e está sendo procurado. A detenção de Adelmo, aconteceu graças a uma falha do mesmo, quando presenteou um conhecido com parte das roupas roubadas e este, foi identificado pela dona da loja e detido.

Juntando as peças, e as roupas, foi possível identificar, deter um e estão atrás do outro que arrombaram a loja. Parte do que foi roubado, foi restituído ao proprietário e outras estão sendo procuradas. A soma do prejuízo ainda está sendo levantado.

O que impressiona nesse caso, seria a ficha do Adelmo. O acusado tem envolvimento com vários crimes e um deles, seria um homicídio no estado de Rondônia, onde foi condenado e cumpriu sua pena.

Perambulando pela região Norte, chegou em Epitaciolândia e passou a cometer pequenos crimes, até mesmo tentar contra a vida da companheira no dia 21 do mês passado. O caso foi registrado na delegacia.

Adelmo está a disposição do judiciário local, podendo ser transferido para o FOC a qualquer momento.

Veja vídeo reportagem.

1 de 3

Comentários