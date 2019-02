A Polícia Civil, prendeu na sexta-feira (15) José Ronildo Lucas Souza do Nascimento, de 40 anos, mais conhecido no mundo do crime como “Zé Ronildo”, apontado como conselheiro do Comando Vermelho. A prisão aconteceu na Estrada do Aeroporto, a apresentação do criminoso ocorreu na manhã desta segunda-feira (18) na Divisão de Investigações Criminais no bairro Cadeia Velha em Rio Branco.

De acordo com o Delegado Pedro Resende, coordenador das investigações, Ronildo estava com dois mandados de prisão em aberto e agia nos bairros da parte alta de Rio Branco, era que ordenava a execução de rivais, tráfico de drogas, roubos e furtos.

“O Zé Ronildo estava foragido há mais de um ano, todas as forças policiais do Acre estavam atrás dele que é considerado um dos homens mais fortes de uma organização criminosa que atua no Estado. Nós fizemos essas investigações de várias formas, e na sexta-feira (15) conseguimos interceptá-lo enquanto ia buscar sua filha no aeroporto internacional de Rio Branco. Foi uma prisão importante porque desarticula um dos membros e conselheiros mais importante dessa organização. Ronildo era o chefe na parte alta da cidade, ele coordenava todos os crimes de tráfico, furtos, roubos, e homicídios, tudo ali passava por ele e pelos seus soldados. Em 2017 ele chegou a ser apreendido com um fuzil, mas com pouco tempo foi liberado pela justiça. Desde então ele se fortaleceu com isso, não só dentro da facção atuando na chefia, mas também coordenando o tráfico de drogas na região, as matanças dos adversários. Foi mais um trabalho da Polícia Civil tirando das ruas um homem extremamente perigoso que estava em conflito com a lei”, disse o Delegado.

Na manhã desta segunda-feira, o Conselheiro do Comando Vermelho foi conduzido sob um forte esquema de segurança ao sistema prisional da capital.