Policia Civil prende foragido da justiça acusado de porte ilegal de arma de fogo, roubo e rompimento de equipamento de monitoramento em Rio Branco

O prefeito Sérgio Lopes acompanhado do Secretário Municipal de Saúde Sergio Mesquita, visitaram o posto de vacinação da covid-19, que está funcionando na Praça Edmundo Pinto em frente a Escola Joana Ribeiro Amed.

Com o crescente número de pessoas contaminadas com a covid-19 nas primeira semanas de janeiro a secretaria de Saúde está aumentando a oferta de serviços relativos a doença.

Além de pontos de vacinação, a prefeitura tem colocado UBSs, de plantão nos finais de semana para atender a alta demanda de pessoas com sintomas da covid-19 e síndromes gripais.

Segundo informou o secretárioque para que todos possam se ver livre da covid-19 só tem uma caminho a imunização através da vacina.

“Estamos intensificando para que todos possam tomar as doses completas da vacina, sóassim vamos nos livrar desse vírus, além disso recomendamos ainda que as pessoas permaneçam tendo cuidados de segurança e prevenção, estamos realizando os testes rápidos no Posto Sentinela, situado na rua Tarauacá paralelo com a Avenida Amazonas no Bairro Leiberdade.”

O Prefeito afirmou que a prefeitura está reforçando suas equipes para atender o maior número de pessoas por dia.