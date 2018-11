A Polícia Civil, através da Delegacia de Repressão ao Entorpecente (DRE), apresentou na manhã desta segunda-feira (19), os resultados de uma investigação que culminou na prisão de André Luiz Dias Lisboa, de 22 anos, procurado pela justiça de Rondônia, com droga em um hotel localizado no bairro da base, em Rio Branco.

O delegado responsável pela investigação, Pedro Resende, disse em entrevista que recebeu a informação das autoridades daquele estado e de imediato iniciou a investigação para localizar o indivíduo. Ele foi encontrado hospedado em um hotel localizado no bairro da base, aqui em Rio Branco e lá a polícia encontrou 10kg de produto entorpecente.

“Ele era procurado pela justiça de Rondônia pelo crime de roubo e assim que recebemos a informação de que ele estaria em Rio Branco iniciamos as buscas e encontramos ele num hotel da cidade com a droga que ele veio buscar pra levar de volta aquele estado. No momento da prisão ele ainda se apresentou com nome falso para não identificarmos o mandado. Integra facção criminosa e agora está a disposição da justiça”, disse Pedro Resende.

