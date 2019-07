Polícia Civil prende homem acusado de se passar por advogado e aplicar golpes em três cidades do Alto Acre

Acusado tem queixas no RS e capital do Acre por estelionato e golpes podem chegar a R$ 30 mil reais

Foi detido na tarde desta quinta-feira, dia 25, na cidade de Brasiléia, um homem identificado como Leandro Marsolini, de 44 anos, após a delegacia receber denuncias que o mesmo vinha se passando por advogado, buscando pessoas idosas para aplicar golpes de aposentadoria no INSS.

Segundo foi informado, Leandro já tem queixas no estado do Rio Grande do Sul e na Capital do Acre, Rio Branco, onde teria aplicado golpes em comércios e pessoas. Nas cidades de Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil, já teria feito vítimas arrecadando valores que podem chegar a R$ 30 mil reais.

Leandro se dizia ser advogado e conhecedor dos meios administrativos junto ao INSS e Caixa Econômica, para ajudar as vitimas a receber dinheiro de pensão e usava documentos dos órgãos para convencer a todos.

Na fronteira, cerca de três pessoas perceberam o golpe, além de uma senhora de aproximadamente 80 anos na cidade de Assis Brasil, após o mesmo se apossar de valores que chegavam a R$ 10 mil reais, sendo que nada era feito junto aos órgãos competentes.

Ainda no golpe, dizia às vítimas que poderia conseguir os retroativos junto ao INSS após conseguir as pensões previdenciárias. Leandro foi indicado por crimes de uso de documentos falsos, exercício ilegal da profissão como advogado e estelionato.

O acusado será apresentado na Comarca de Brasiléia para a audiência de Custódia, nesta sexta-feira, dia 26, onde será definido seu futuro no meio jurídico.

Veja entrevista com o delegado.

1 de 4

Comentários