Polícia Civil prende homem por descumprimento de medida protetiva em Sena Madureira

Um ato realizado na manhã desta sexta-feira (18), na Fundação Hospitalar, confirmou o repasse de uma emenda parlamentar do senador Márcio Bittar no valor de R$ 10 milhões, para a instituição utilizar em mutirões de cirurgias e diminuir a fila de espera.

Anfitrião do evento, o presidente da Fundhacre, João Paulo Silva recebeu o senador, a secretária de saúde Paula Mariano e o presidente da Assembléia Legislativa, Nicolau Junior, que foi o articulador para que essa emenda chegasse ao hospital.

“Esse recurso vai impactar positivamente na vida de milhares de acreanos. Uma cirugia envolve uma família e não só o paciente. Com o apoio do deputado Nicolau, o senador me recebeu no gabinete dele e ficou impactado quando informei da nossa necessidade. Obrigado senador pela sensibilidade”, disse João Paulo, informando ainda que a fila de espera é de aproximadamente 12 mil cirurgias. Responsável por articular junto ao senador a liberação dos recursos financeiros, Nicolau Junior disse que o resultado final é o que importa. Ele citou como exemplo a fila de mulheres no Juruá que aguardam por uma cirugia ginecológica. “A gente vai conseguir diminuir e regular a fila de espera. São quase doze mil cirurgias represadas que vão alcançar pessoas que não tem condições de recorrer a rede particular. Tem gente lá da Foz do Breu esperando para entrar no centro cirúrgico. Em nome do poder legislativo, agradeço aqui a todos que estão contribuindo para melhorar a saúde do nosso Estado”, pontuou Nicolau.

Homenagem ao senador

A presidência da Fundhacre entregou uma placa em agradecimento ao apoio que o maior hospital publico do Acre vem recendo do senador ao longo do mandato.

“Eu quero agradecer ao Nicolau por ter me lembrado dessa situação. É um orgulho, uma honra, ver pessoas sendo cirurgiadas e saber que eu participei para isso acontecer, é impagável. Eu quero agradecer vocês. Eu arrumei muito recurso para o Estado. De cabeça erguida, sabendo que alguém iria criticar. Mas ajudar o Acre, isso me honra muito”, disse o senador.

