Polícia Civil prende médico sem registro que atuava como cirurgião plástico em Rio Branco

Com o aumento dos casos de internações por síndromes gripais e ainda do número de pessoas infectadas pela covid-19 no Acre, a governadora em exercício, desembargadora Waldirene Cordeiro, esteve na manhã desta quarta-feira, 12, em reunião com a titular da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), Paula Mariano, para receber uma atualização panorâmica sobre a situação epidemiológica em que vive o estado.

A reunião foi realizada na sede da Sesacre, no centro de Rio Branco, e contou com a participação do vice-presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargador Roberto Barros, e também do desembargador e corregedor Elcio Mendes, além da juíza Andrea Brito.

Segundo Paula Mariano, observando o comportamento das doenças respiratórias no Acre, a sazonalidade com o aumento dos casos de internações, seja por covid-19 ou por síndromes gripais, desenvolve-se entre a segunda quinzena de janeiro e a segunda quinzena de março. A prospecção é de que o pico se estabeleça em fevereiro e comece a baixar no fim do mês de março.

“Estamos recebendo um aumento significativo da procura nas unidades de saúde por conta da gripe e de casos da covid-19. Estamos orientando que procurem o Into [Instituto de Traumatologia e Ortopedia], unidade de referência para o tratamento de síndromes respiratórias. Também estamos frisando sobre a importância da vacinação. Trata-se da forma mais eficaz que temos de virar essa página e evitar cenários mais críticos”, explicou a gestora.

A maioria dos casos graves de internação que chegam ao Into são de pessoas que não se vacinaram ou que não completaram o esquema vacinal orientado pelo Ministério da Saúde. Esse dado faz parte de um levantamento feito pela própria secretaria. Além de mutirões, o governo tem se empenhado em levar as doses da vacina contra a covid-19 mesmo em locais de difícil acesso, para garantir a imunização do maior número de pessoas possível.

“A reunião foi proveitosa, pudemos ter uma avaliação da atual situação em que se encontra o Acre, relacionado à covid e à gripe, fizemos um apanhado das ações e estamos atentos às movimentações futuras. Acredito que se a população colaborar não precisaremos passar pelo que já passamos, seja mantendo os cuidados, usando máscaras e mantendo a vacinação em dia”, frisou Waldirene Cordeiro.

