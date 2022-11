Polícia Civil prende quatro pessoas com envolvimentos em sequestro de fazendeiro de Acrelândia

Em desdobramento das ações desenvolvidas pela Polícia Civil do Acre pra elucidar crime de sequestro do fazendeiro Ednei Braga, de 49 anos, encontrado morto em Rio Branco, no dia 7 de outubro deste ano, a Polícia Civil deu cumprimento a sete mandados judicias e prendeu na manhã desta quarta-feira, 9, mais 4 pessoas envolvidas no crime. O fazendeiro foi sequestrado por criminosos no dia 1 de outubro de 2022, na sua propriedade, que fica localizada no Ramal do Pelé, em Acrelândia.

Nas primeiras horas desta quarta-feira, 9, a Polícia Civil deflagrou operação de cumprimento de mandados 7 ordens judicial, sendo 4 delas de prisão preventiva, e três de busca e apreensão logrando êxito na prisão de A. da S. de 52, V. A. M. de 40 anos, I. S. N. de 29 anos e S. S. S. de 35 anos.

De acordo com a investigação da Polícia Civil, coordenada pelo delegado Dione Lucas, titular de Acrelândia, os presos tiveram participação efetiva no crime de extorsão mediante sequestro seguido de morte do fazendeiro.

A investigação apontou que A. S. de 52 anos foi quem indicou o endereço da vitima para que o bando efetuasse o crime. Os presos V. A. M. de 40 anos e I. S. N. de 29 anos foram os que levaram os sequestradores de Rio Branco para Acrelândia e apontou o local.

A mulher, S. S. S. de 35 anos, foi presa pelo crime de trafico de drogas e é mãe de um dos sequestradores que, segundo a investigação, sabia do crime de forma premeditada.

Com essas prisões, a Polícia Civil encerra o caso com um total de 15 pessoas identificadas e presas pela participação efetiva no crime de extorsão mediante sequestro seguido de morte.

