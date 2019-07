Polícia Civil realiza ‘Operação Pré-Carnavale 2019’ na fronteira e apreende pick-up suspeita de ser clonada

Sob a coordenação do delegado interino na fronteira, Dr Frederico Tostes, os agentes da polícia civil de Epitaciolândia, iniciou operações na fronteira com intuito de coibir o tráfico de drogas, armas, apreensões de pessoas consideradas foragidas, contrabando e veículos com restrições.

Os trabalhos tiveram início na noite desta quinta-feira, dia 4, na tranca localizada na cidade de Epitaciolândia, onde é registrado um fluxo constante de veículos e pessoas de várias nacionalidades.

O trabalho da Polícia Civil, está visando também o final de semana. Em alusão ao aniversário do município de Brasiléia, será realizado mais uma edição do carnaval fora de época, edição 2019, conhecida como ‘Carnavale’. Durante o final de semana, se espera um grande volume de turistas, consequentemente, de veículos, aumentando o fluxo em mais de 15% na fronteira.

No primeiro dia, uma caminhonete modelo Chevrolet com placas boliviana, foi parada para averiguação, onde verificaram que havia uma irregularidade, constando o mesmo documento no estado do Rio de Janeiro, caracterizando uma clonagem.

O veículo foi retido e levado por agentes do Detran ao pátio, onde ficará aguardando o desenrolar do caso. Também foi comunicado que o efetivo policial será aumentado durante este final de semana, visando levar segurança aos munícipes e foliões.

