Polícia Civil recupera aparelhos de ar-condicionado furtados de escola em Rio Branco

Na primeira etapa, o governador estará presente em vários painéis temáticos da 110ª Conferência da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em Genebra. Paralelamente, terá reuniões com empresários europeus para apresentar o projeto Empregar, que estimula a geração de empregos no estado com vantagens aos empregadores na contratação de mão de obra.

“Os principais atrativos para investidores montarem suas empresas são a facilidade de contratação de trabalhadores e as vantagens fiscais para o empreendimento. O projeto que vamos apresentar, em parceria com a Fecomércio [Federação do Comércio] e o Sebrae [Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas], contempla exatamente esses dois aspectos para fomentar a geração de empregos no Acre”, revelou Gladson.

O governador também estará atento aos debates na Convenção da OIT sobre a criação de uma nova norma internacional do trabalho. E ainda participará de painéis sobre economia social solidária e as estratégias de geração de emprego no mundo globalizado.

A comitiva acreana será coordenada pelo presidente da Confederação Nacional do Comércio (CNC), José Roberto Tadros; o presidente da Fecomércio, Leandro Domingos; e o Superintendente do Sebrae/Acre, Marcos Lameira.

No dia 8 de junho o governador Gladson Cameli segue para o Reino Unido. Em Londres, terá um encontro com o embaixador Marco Farani, na Embaixada do Brasil, e com empresários ingleses. Serão debatidas pautas bilaterais e apresentado um projeto para estimular o turismo ecológico e étnico no Acre.

O governador também se reunirá com especialistas para tratar da produção crescente e a qualidade do café plantado no Acre. A comitiva retorna ao Acre no dia 11 de junho.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários