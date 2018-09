Assim como na capital, a Polícia Civil do Estado do Acre segue com a Operação Visibilidade também no interior.

Na tarde desta segunda-feira, 17, a Polícia Civil em Brasileia e em Epitaciolândia realizou ação simultânea visando coibir o aumento da criminalidade, sobretudo, crimes de roubo e tráfico de drogas.

A Visibilidade segue planejamento estratégico da Secretaria de Estado da Polícia Civil (SEPC) que age de forma preventiva e integrada aos demais órgãos de segurança do Estado.

Somente nos primeiros 17 dias deste mês, comparados com o mesmo período do ano passado, ja houve redução de mais de 60% nos números de homicídios. Esse decréscimo se deve ao conjunto de ações desenvolvidas pela Secretaria de Estado Segurança Pública (Sesp) e demais integrantes do Sistema.

De acordo com delegado Karlesso Nespoli, coordenador da regional Alto Acre, as ações seguem por tempo indeterminado.

“Estamos seguindo orientações da secretaria de Polícia Civil e intensificando nossas ações aqui na região de fronteira, sobretudo, para coibir crimes fronteiriços”, declarou Karlesso Nespoli.

