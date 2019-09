No Brasil, pena para quem armazena esse tipo de conteúdo varia de 1 a 4 anos de prisão

Treze cidades brasileiras recebem na manhã desta quarta-feira (4) a Operação Luz na Infância 5, para identificar autores de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. De acordo com informações liberadas pela Polícia Civil, 105 mandados de busca e apreensão de arquivos com conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual praticados contra crianças e adolescentes serão cumpridos.

Além do Acre, recebem a operação: Amazonas, Amapá, Alagoas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Piauí, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e no Distrito Federal. Ao todo, 656 pessoas, entre policiais e agentes da lei, estão envolvidos no trabalho de investigação.

A Polícia Federal está atuando em conjunto com a Polícia Civil dos estados para dar cumprimento aos mandados. No Brasil, a pena para quem armazena esse tipo de conteúdo varia de 1 a 4 anos de prisão, de 3 a 6 anos de prisão por compartilhar e de 4 a 8 anos de prisão por produzir conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual.

