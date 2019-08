Participaram da operação cerca de 60 policiais civis dos municípios de Rio Branco, Sena Madureira e Feijó

A operação ocorreu na madrugada desta terça-feira (20) no município de Feijó, distante 344 km de Rio Branco. O nome da operação, “Rascunho”, se deu por conta de um caderno apreendido durante as investigações em que constava uma lista com nomes de integrantes de uma facção criminosa no município do interior.

O delegado da cidade, Valdinei Soares, disse que a operação teve como objetivo cumprir mandados em aberto, enfraquecer a organização criminosa e coibir o tráfico de drogas na região. Ainda segundo o delegado, 24 pessoas foram conduzidas à delegacia de Feijó com mandados de busca e apreensão e de prisão.

Participaram da operação, que foi comandada pelo diretor do departamento de polícia da capital e interior, o delegado Marcus Cabral, cerca de 60 policiais civis dos municípios de Rio Branco, Sena Madureira e Feijó. A ação teve ainda o apoio do Gaeco, do Ministério Público do Acre.

