Os alienígenas moveram os caixões dos mortos em Senkata. Houve confrontos e a polícia usou agentes químicos para dispersá-los.

A Razão Digital / Jorge Quispe, Ángel Guarachi, Carlos Corz / La Paz

Embora pela manhã o vice-ministro da Segurança Cidadã, Wilson Santamaría, tenha anunciado que “garantiria sua jornada por todas as artérias” de La Paz, a polícia usou gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes que, de Senkata, trouxeram vários o caixão das vítimas dos confrontos na terça-feira. A briga começou quando os manifestantes tentaram quebrar um cordão policial-militar na tentativa de chegar à Praça Murillo.

A enorme coluna de moradores de El Alto chegou ao centro da sede do governo com discursos contra o executivo e um boneco representando a presidente Jeanine Áñez, de quem eles pedem sua demissão.

Então a maioria se retirou para a praça de São Francisco.

Enquanto isso, a polícia continuou a liberar mais gases para as pessoas mobilizadas, principalmente mulheres; alguns estavam deitados no chão afetados por agentes químicos.

O canal estatal Bolívia Tv informou que um grupo de socorristas compareceu a uma mulher em frente aos escritórios da Unidade de Trânsito.

Este meio conseguiu verificar a existência de pelo menos uma pessoa ferida que foi transferida em um aguayo.

“Como eles vão matar como cachorros”, afirmou uma mulher em meio aos efeitos da gaseificação que não cessaram e se estendeu à Praça Eguino, onde outra marcha, desta vez como mineiros, desceu para reforçar o protesto contra as alterações (21/11/2019 )

Marcha maciça chega com caixão no centro e termina gaseificada

Página Siete

Um grupo levou os caixões para os arredores da Plaza del Obelisco, onde soldados e policiais se formaram em um cordão de segurança, com o apoio de veículos blindados.

Lá, vários manifestantes começaram a gritar para eles “Assassinos! Assassinos! Assassinos!”, Enquanto outros alegavam: “Devolvam-nos os nossos mortos”, em referência aos oito mortos na briga na terça-feira.

Eles começaram a entrar com os caixões nos ombros no meio do exército motorizado e até colocaram um em cima de um carro blindado enquanto alguns dos manifestantes embarcavam no mesmo veículo. Começou a gaseificação que fez os manifestantes fugir, que por um momento deixaram dois caixões na rua.

A multidão chegou ao centro de La Paz e passou pela Igreja de São Francisco; Ele parou no Obelisco e houve confrontos com a polícia, que usou gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes, que no meio do caos deixaram o caixão no meio da avenida.

“Añez sai, a paz retornará”, “Añez mata, queremos sua cabeça” foram alguns dos slogans ouvidos na marcha, até que tentaram romper o cerco da polícia.

Em frente ao Obelisco, os manifestantes tentaram quebrar a barreira da polícia, mesmo com um caixão, e conseguiram por alguns segundos, quando o uso de agentes químicos começou, enquanto as pessoas gritavam para os “assassinos, assassinos” uniformizados.

A tensão aumentou e a polícia dispersou os manifestantes para Colon Street e San Francisco Square, onde permaneceram até as cinco da tarde, quando começaram a recuar e voltaram a El Alto.

Al menos 9 muertos por represión policial en Senkata

Mercenários semelhantes a narcóticos e terroristas lideram os conflitos

La Prensa - Joshua Hinojosa

Os atuais eventos violentos na Bolívia, que mataram pelo menos 30 pessoas, são liderados por mercenários com treinamento paramilitar com características semelhantes a traficantes de drogas, terroristas ou membros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) que realizam ações violentas em troca de dinheiro.

Essa conclusão chega ao ex-comandante da Polícia de Santa Cruz Rolando Fernández, que também considera que determinações radicais de grupos relacionados ao movimento Al Socialism (MAS), como o uso de franco-atiradores para enfrentar as forças da ordem, são uma estratégia para quebrar o sistema político recentemente instalado.

Fernández diz que os mercenários usam armas de fogo modernas, especialmente em áreas onde eles conseguiram “soberania”, como El Alto, Sabaca e Yapacaní. Ele acrescenta que existem grupos ancorados na área de Chapare, onde a entrada da polícia não é permitida. Como exemplo, ele mencionou que há alguns anos a Polícia queria instalar um posto de controle policial em Yapacaní, mas uma grande parte dessa população se opôs.

“Isso nos mostra que existem muitos setores dessas populações que compartilham com os grupos de narcotráfico, cartéis, agora as FARC apareceram, e eu não ficaria surpreso se outros grupos que buscam benefícios com a droga aparecessem”, explicou Fernández a tempo. mencionar que os mercenários não têm problemas de ideologia e que apenas procuram obter dinheiro sob quaisquer circunstâncias.

Fernández destacou as ações dos Ministérios do Governo e da Defesa que visam impor a ordem no país, embora ele esclareça que isso levará um tempo, porque esses grupos de traficantes e mercenários desfrutaram de uma “incrível abertura” pelo governo de Evo Morales, o que lhes permitiu se estabelecer na área.

Sobre o assunto, o comandante departamental da Polícia de Santa Cruz, Miguel Mercado, disse que falar em franco-atiradores para enfrentar a polícia é um ato de terrorismo. “O uso de explosivos, o uso de armas, para tentar ataques contra policiais, contra autoridades que têm outro pensamento, que é outro nível, outro nível”, afirmou.

A autoridade informou que, além de Sacaba, a Polícia possui informações sobre grupos com atitude terrorista nos municípios de Yapacaní e San Julián “onde promoveriam a dispensa de oficiais das Forças Armadas e da Polícia”.

MERCADO NEGRO, ACESSO A ARMAS

O ex-comandante da Polícia de Santa Cruz, Rolando Fernández, acredita que o mercado negro facilita o acesso a armas de fogo para mercenários e traficantes de drogas no país e no mundo.

Fernández diz que “o tráfico de armas no mercado negro é imparável”, pois é possível adquirir qualquer tipo e quantidade de armas.

