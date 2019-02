Com um número de 20 ocorrências de estelionato registradas nos últimos meses, a Polícia Civil do Acre passou a divulgar uma alerta com cuidados que a população precisa ter ao fazer uma negociação por meio de aplicativos de vendas. A polícia informou que não tem o número exato de casos, mas iniciou um levantamento das ocorrências.

Um morador de Brasileia, interior do Acre, chegou a perder R$ 16 mil ao cair no golpe. Segundo a polícia, a vítima depositou o dinheiro em uma conta bancária do Mato Grosso do Sul. O valor seria a primeira parte da compra de um carro. A segunda parte seria depositada quando o veículo estivesse com o comprador.

“A vítima fez um depósito no valor de R$ 16 mil em um conta do Mato Grosso do Sul para comprar um veículo de R$ 30 mil, os outros R$ 14 mil ia dar quando recebesse o veículo. O criminoso simulou que seria o proprietário do carro, mas o proprietário era de Brasileia, e tinha colocado o veículo à venda”, explicou o delegado Roberth Alencar.

Ainda segundo a polícia, o criminoso primeiro ligou para a vítima para pegar as informações do veículo. Com os dados, o suspeito esperou a primeira vítima ligar e fechar o negócio. A polícia acredita que tanto a conta bancária como o dono do chip do telefone usado sejam de ‘laranjas’.

“Deu a conta de um terceiro e o saque foi feito em seguida. Tentamos o estorno da transferência, mas já havia sido feito o saque. Solicitamos os dados da conta, temos o cadastro da proprietária da conta e vamos fazer o encaminhamento de carta precatória para Mato Grosso para que ela seja ouvida. Também vamos pedir a quebra do sigilo do celular”, detalhou Alencar.

Cuidados