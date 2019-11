Polícia e empresário alerta população sobre golpe do lava jato na fronteira

As autoridades de Brasiléia e um empresário no ramo de lava jato de carros, estão usando as redes sociais para divulgar dois vídeos, onde um morador da fronteira denunciou um golpe praticado por uma dupla ainda não identificada.

Segundo foi denunciado, uma dupla chegou em uma casa da fronteira numa moto, e chamou a mulher anunciando que estavam ali para pegar o carro e levar para um posto de lavagem localizado na cidade de Epitaciolândia.

Desconfiada, ligou para o marido no trabalho. Ficou sabendo que não havia uma chamada para realizar o serviço e se negou a entregar o veículo. A dupla que aparentemente seria menores de idade que esperava do lado de fora no portão, foi embora.

Ao saber do acontecido, o dono da empresa de Lava Jato Milenium, localizado em Epitaciolândia, publicou uma nota avisando que não envia ninguém, que não fosse seu filho ou outro funcionário de confiança.

Para as autoridades da fronteira, pedem que tomem cuidado ao realizar esse tipo de pedido por grupos de aplicativos de WhatsApp, onde tem muitas pessoas as vezes mal-intencionadas e tentam realizar assaltos, furtos, ou coisas piores.

Polícia investiga o caso.

Comentários