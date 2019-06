Após denúncia anônima, Policiais Militares do 3° Batalhão encontraram nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, 10, o corpo de um homem morto a tiros no Ramal do Riozinho do Rola, estrada da Transacreana.

As primeira informações repassadas à reportagem do Notícias da Hora e de que o homem, ainda não identificado, foi executado com seis tiros de pistola. O corpo estava com as mãos amarradas para trás e tinha marcas de espancamento.

Moradores da região informaram a polícia que durante a madrugada foram ouvidos gritos e vários disparos de arma de fogo, mas ninguém quis passar mais informações por medo de represálias.

