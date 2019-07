A Polícia Federal continua fechando o cerco contra as irregularidades na gestão pública em Senador Guiomard. Agora o delegado, Eduardo Gomes, quer saber das notas fiscais de três pregões presenciais dos anos de 2010 e 2012 nos valores de e R$ 461mil, R$ 775 mil e R$ 940 mil.

O ofício anexado em um dos murais da Prefeitura destaca a solicitação feita pelo delegado e assinada pelo escrivão de polícia. A documentação exigida, que são notas fiscais de compras também de combustível, pega em cheio a gestão do ex-prefeito James Gomes que é esposo da senadora Mailza Gomes (PP) que era secretária de Assistência Social do Município, na época.

Segundo informações obtidas pela reportagem, o prefeito interino, vereador Gilson da Funerária (Progressistas) solicitou para que estes documentos sejam encontrados o mais rápido possível pela sua equipe, mas até o momento a documentação solicitada pelo delegado da Polícia Federal não foi localizada.

Caso o prefeito interino não entregue os documentos, poderá ser indiciado pela PF nos próximos dias. A documentação exigida pelo delegado poderá levantar uma série de irregularidades na gestão do ex-prefeito James Gomes, que hoje sem mandato, orienta a senadora Mailza Gomes nos trabalhos do Congresso Nacional.

O prefeito interino também tem algumas pendências que deverão vir à tona em breve. Um parecer da Procuradoria do Município identificou irregularidades na aquisição de caixões funerários e por isso, pede a devolução aos cofres públicos do Município o valor de R$ 200 mil obtidos pela empresa Jucimar P. de Souza-ME registrada com o CNPJ 06122494/0001-63 sem qualquer tipo de contrato legal estabelecido entre as partes. Uma Ação Civil Pública está em andamento pedindo a apuração concreta das irregularidades.

A compra de caixões na gestão de James Gomes era feita via Secretaria de Assistência Social que tinha como secretária a atual senadora Mailza Gomes que autorizava as compras diretas dos caixões funerários, sem licitação.

Gilson da Funerária não nega investigação da Polícia Federal, mas se reserva a falar sobre o assunto

Consultado, o prefeito de Senador Guiomard, Gilson da Funerária (Progressistas) disse que não poderia falar sobre o assunto por telefone, por se tratar de assunto sob investigação da Polícia Federal. Ao ser questionado sobre a recomendação fixada no mural da prefeitura, ele frisou que desconhece a informação.

“Isso aí é assunto da Polícia Federal e eu não falo por via telefone. Não sei dessas informações não”, disse Gilson da Funerária ao Notícias da Hora.

