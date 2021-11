Polícia Federal identifica grupo que remetia ecstasy para Rio Branco

Uma criança de 11 anos se feriu com um tiro no olho na manhã desta desta quinta-feira, 25, em uma colônia localizada no km 62, da BR-364, na Vila Campinas, em Plácido de Castro, no interior do Acre.

Segundo informações de familiares, a criança estava em uma colônia, pegou um rifle usado para caçar e enquanto manuseava a arma de fogo efetuou um tiro acidental que atingiu o seu olho direito.

A criança foi levada ao hospital de Vila Campinas por familiares e lá recebeu os primeiros atendimentos. A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, interceptou a viatura do hospital no km 25 da BR-364 e encaminhou o paciente ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Plácido de Castro.

Comentários