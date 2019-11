Polícia investiga: Bebedeira termina em homicídio na zona rural de Epitaciolândia

O delegado titular do município de Epitaciolândia, Luís Tonini, juntamente com seus agentes, estão investigando um crime ocorrido neste final de semana, na madrugada de sábado para domingo, onde um homem foi assassinato com um golpe de arma branca (faca).

O crime ocorreu no ramal Nossa Senhora, comunidade do Tucunduba, localizado na zona rural do município de Epitaciolândia com acesso pelo km 21 da BR 317, onde a vítima foi localizada caída já sem vida. O golpe fatal foi abaixo do peito esquerdo e pode ter atingido o coração, lhe causando morte instantânea.

Segundo o delegado, a vítima pode ter sido morta em uma tocaia após um desentendimento com o suspeito, com quem esteve bebendo. Josué Gomes Maciel foi morto com um golpe fatal desferido por Nivaldo Campos Brito, vulgo “Véi”.

Familiares levaram a roupa que o acusado estava usando no dia e entregou na delegacia. Avisaram que o mesmo deverá se apresentar nesta semana com um advogado e irá esperar o pronunciamento da Justiça em liberdade, já que está fora do flagrante.

