Polícia liberta família feita refém em cativeiro e prende cinco em flagrante

O adolescente Rafael Ferreira Cortes, de 15 anos, morreu vítima de afogamento na tarde deste domingo, 12, em um açude localizado na Fazenda Iquiri, no km 40, da BR-364, na zona rural do município de Senador Guiomard.

Segundo informações da Polícia, Rafael que não sabia nadar, estava tomando banho no açude em cima de uma colchão inflável juntamente com alguns amigos, quando escorregou e caiu no meio do açude. Desesperados e vendo a vítima afundar, os amigos ainda tentaram tirar o adolescente, mas não conseguiram.

Um dos adolescentes correu até a sede da fazenda e pediu ajuda. Rafael foi retirado da água e familiares ainda tentaram reanimá-lo, porém não obtiveram êxito.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer por Rafael que já se encontrava sem vida. O médico atestou a morte e em seguida os paramédicos retornaram à base do SAMU.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito em criminalística. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Comentários