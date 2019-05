Os indivíduos foram encaminhados a delegacia de Polícia Civil da região

A Polícia Militar do 6° Batalhão de Cruzeiro do Sul, acabou apreendendo cinco menores de idade que estavam em uma residência comercializando entorpecentes, no município de Rodrigues Alves, no Vale do Juruá.

Segundo informações repassadas pela PM, o Ciosp recebeu a informação de que várias pessoas de uma denominada facção criminosa estavam em uma reunião usando e comercializando drogas.

Ao chegar no local, a maioria dos suspeitos se evadiram do local, ficando apenas cinco jovens menores de idade. Com eles foram encontrados uma certa quantidade de maconha além de cinco aparelhos celulares.

Os indivíduos foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil da região, onde ficarão à disposição da justiça para os devidos procedimentos cabíveis.