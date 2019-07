Uma ação conjunta de homens do 2° Batalhão e da Companhia de Policiamento com Cães (CPCães) resultou na apreensão na manhã deste sábado, 13, de trinta quilos de maconha. O fato ocorreu no bairro Santa Helena, região do 2° distrito da capital.

Segundo os militares, eles realizavam patrulhamento de rotina, quando abordaram um adolescente de 17 anos. Nas buscas foi localizado um tablete de maconha e quatro cartuchos calibre 12. Questionado, o jovem informou que as munições seriam de uma senhora e levou a guarnição ao local.

Em uma busca na residência foram encontrados inicialmente um quilo e meio de maconha e 12 trouxinhas de cocaína. Com a ajuda do cachorro “Dante” do CPCães foi localizado mais 28 quilos de drogas enterrados. A proprietária do imóvel recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla).

