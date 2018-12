Por volta de meio dia da última segunda-feira (10), policiais do 1º Batalhão com apoio de uma guarnição do Canil do Batalhão de Operações Especiais, realizaram buscas nas imediações do Mercado Municipal Aziz Abucater, localizado no centro de Rio Branco, onde de forma recorrente, recebemos denúncias de comercialização de entorpecentes no local.

Durante a verificação o cão farejador conseguiu localizar 30 tabletes de maconha, que estavam escondidos em meio a vegetação, não sendo possível identificar quem seria o dono do ilícito. Todo o material apreendido foi encaminhado à delegacia de polícia.

