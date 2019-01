Em Tarauacá, o ano inicia com a atuação incansável e eficiente da Polícia Militar no município. Não há sequer uma única ação de criminosos que não seja enfrentada pelos combatentes homens da instituição em defesa da sociedade.

Nesta quarta feira, 23 de janeiro, por volta das 9:30h, homens de plantão que faziam policiamento nas ruas do município, foram informados que estaria chegando um grande carregamento de maconha vindo de Cruzeiro do Sul, numa caixa de papelão com a logomarca da “AVON” e que seria entregue na agência da empresa Petroacre, localizada no centro de Tarauacá. Policiais ficaram na espreita, aguardando o “dono da caixa” vir pegar a encomenda. Como demorou os PM’s entraram no local e encontraram a caixa com 8 quilos de maconha prensada, que depois de apreendida, foi deixada na delegacia para o prosseguimento das investigações.

Além do trabalho ostensivo dando respostas para os diversos crimes de roubos, tráfico de drogas, porte ilegal de armas e outros, acontecidos no município, tem feito também um patrulhamento preventivo em toda a área comercial, rondas em toda a cidade procurando evitar ações de bandidos.

Vale ressaltar que, além desse trabalho com a presença ostensiva de seus homens nas ruas, a PM desenvolve também os projetos sociais, como PROERD, PROERD PAIS, POLICIAMENTO ESCOLAR, PALESTRAS NAS ESCOLAS, tudo já planejado pelo comando para iniciar juntamente com o ano letivo escolar.