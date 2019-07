Policiais militares do Grupamento GIRO do 10°BPM localizado na cidade de Brasiléia, conseguiram prender um grupo de criminosos ligados a uma facção criminosa, que vinham atuando na Fronteira praticando roubos de veículos e posteriormente vendendo-os no país vizinho (Bolívia).

A ação aconteceu quase meia-noite desta sexta-feira, dia 12, no bairro Leonardo Barbosa. Dois foram abordados quando voltavam do lado boliviano, Jessé da Silva Pereira, vulgo “Koquimoto” e um menor de 17, onde foram vender as motos que haviam sido roubadas na quarta e quinta-feira passada. Com estes foram encontrados quase B$ 1500 bolivianos.

Foi quando souberam que estes estavam realizando guarda em ponto de venda de droga existente no Bairro Leonardo Barbosa, com armas que haviam roubados na zona rural. Uma espingarda calibre 16, 20 e 36 foram adaptadas para escopeta e vinham sendo também para assaltos e acerto de contas contra desafetos de grupos rivais.

Com informações, realizaram buscas na casa de Maclean Souza Rocha (24), onde foram encontradas duas armas, a de calibre 20 e 36, além das munições. Este foi preso junto com Lucas da Costa Nunes (18) que já tem passagens por tráfico, armas e roubo, além de fazer parte do grupo criminoso B13.

Todos foram conduzidos para delegacia de Brasiléia, onde foi lavrado o Boletim de Ocorrencia (B.O.).

