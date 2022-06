Polícia Militar apreende armas de fogo, munições e drogas na Capital

Na manhã deste sábado, 04, uma mulher identificada pelo nome de Francilene França Batista, 22 anos, foi vítima de tentativa de execução no bairro Cidade do Povo.

De acordo com informações, Francilene chegava em casa, quando foi interceptada por dois dois homens em uma motocicleta que efetuaram dois tiros na mulher.

Ferida a mulher foi resgatada pelo namorado que não teve o nome revelado que temendo que os criminosos retornassem decidiu levar a mulher até o Distrito Industrial, onde acionou o SAMU e a Polícia Militar.

Segundo apurado pela polícia a mulher teve. “sentença de morte” decretada por uma facção criminosa que supostamente teria descoberto que a mulher que é usuária de drogas, também seria “informante” da polícia, portanto considerada X9 ou dedo-duro, o que para as facções criminosas é motivo de execução sumária, traição imperdoável.

A mulher foi atingida com um tiro na perna e outro na região do abdômen, foi socorrida e encaminha ao Pronto Socorro de Rio Branco.

