Assessoria de Comunicação da PMAC

Durante o serviço operacional da noite desta quinta-feira, 05 de julho e manhã de sexta-feira, 06, homens do 2º Batalhão conseguiram apreender duas armas de fogo e recuperar dois veículos roubados, entre eles uma caminhonete. Os fatos ocorreram em bairros distintos da região do 2º distrito da capital acreana. Nas ações policiais, 09 adultos foram presos e 03 adolescentes apreendidos.

A primeira ocorrência, a apreensão de uma arma de fogo calibre 365, ocorreu no bairro Recanto dos Buritis, por meio de uma denúncia anônima, que levou os militares a prenderem 03 adultos e apreenderam um adolescente. O segundo armamento, de calibre 22, foi apreendido no bairro Rosa Linda, após abordagem a uma dupla. Com eles também foi encontrado uma motocicleta roubada.

O segundo veículo, uma caminhonete Triton de placa MZV 7122, foi recuperada na Rodovia AC 40, após os militares serem acionados via Ciosp para realizarem uma averiguação. Na abordagem, três pessoas foram encontradas no interior do veículo e mais três, que prestavam apoio no cometimento do delito, foram localizadas nas proximidades. Uma motocicleta que foi utilizada no roubo ao veículo também foi aprendida.