Dando sequência a Operação Saturação Total na fronteira do Acre, o 10º Batalhão da Polícia Militar, que coordena a regional do Alto Acre, vem realizando trabalhos ostensivo e de prevenção no combate ao crime na região de fronteira do Estado.

Segundo o comando, o ‘planejamento de prevenção e repressão a crimes como o tráfico de drogas e contrabando, entretanto com a intensificação nas abordagens e a fiscalização, têm gerado resultados ainda mais amplos, fazendo com que o índice de crimes seja reduzido de forma geral. Se tem observado sensível a diminuição de roubos e furtos, principalmente os relacionados a veículos automotores’.

Nas últimas horas, vários veículos foram parados em blitzen realizadas em pontos estratégicos na BR 317, os policiais evitaram que contrabando oriundo do lado boliviano, chegassem na capital acreana. Roupas e objetos foram apreendidos por apresentarem a documentação expedida pela Receita Federal.

Os envolvidos foram ouvidos e irão responder processos administrativos em liberdade. Já a mercadoria apreendida sem o devido trâmite, será dado o perdimento pela Receita Federal e incinerado futuramente.

Comentários