O 10°Batalhão da Polícia Militar, através do grupo de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas – RAIO, juntamente com a CIFTRAN de Brasiléia, prendeu em flagrante delito, dois indivíduos que estavam divulgando informações e fotos de uma operação de trânsito que acontecia nas cidades de Brasiléia e Epitaciolândia, por meio de grupo de aplicativo em redes sociais.

As guarnições foram informadas da ação dos indivíduos que foram identificados e tiveram seus aparelhos celulares apreendidos e foram conduzidos até a delegacia com base no Artigo 265 do Código Penal Brasileiro, que prevê as obstruções contra segurança e funcionamento de serviços de utilidade pública, com pena de reclusão de um a cinco anos, mais multa para o condenado. Devido aos informes da dupla, muitos condutores irregulares e criminosos estavam conseguindo burlar a blitz como também chegando a evitá-la.

Na operação de Trânsito conjunta deste domingo (10), foi possível recuperar um veículo Fiat/Uno que havia sido furtado na cidade de Porto Velho/RO. “Se o receptador do veículo tivesse acesso as mensagens enviadas pelo conduzidos aos grupos de Blitz, não teria sido possível recuperar mais esse veículo aqui na fronteira” ressaltou o comandante da operação.

Os nomes dos detidos não foram divulgados e ambos estão a disposição do delegado plantonista, que após ouvir a dupla, serão encaminhados para o judiciário local pra os devidos trâmites pertinentes ao caso.

