Ação dos delinquentes que estavam armados com um rifle, foi ouvida por amigos que acionaram a Polícia via internet.

Dois menores de 16 e 17 anos, foram apreendidos na noite desta terça-feira, dia 6, após invadirem uma casa localizada no Bairro José Peixoto, parte alta da cidade de Brasiléia, próximo ao hospital Wildy Viana.

Segundo foi apurado, a família foi surpreendida pelos menores que estavam armados de uma arma branca (faca) e um rifle calibre 22, que estaria sem munição. A ação foi rápida e colocou todos da casa deitados no chão sob ameaças.

Durante a ação dos delinquentes, os filhos das vitimas estariam jogando online com outros amigos e parentes, um aplicativo de ação bastante conhecidos entre os jovens. Não contavam que essas pessoas ouviram tudo e alertaram as autoridades e outros amigos e parentes pelo celular.

Foi quando o Ciosp foi avisado via 190 (Emergência), que enviou uma guarnição até o local. Ao chegarem no local, os dois que tentavam fugir, já teriam se apossado de uma moto modelo Honda, placa NXR 6071 e três celulares, mas, caíram em uma rua no momento do cerco policial.

Um dos menores já é conhecido no mundo do crime. Os celulares, o rifle sem munição e a moto, juntamente com os infratores, foram conduzidos para a delegacia, onde seria realizado os procedimentos cabíveis.

O caso será encaminhado ao Ministério Público e judiciário local.

