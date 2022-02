Polícia Militar apreende munições após receber denuncia de comércio de entorpecentes em Brasiléia

Por Fernando Oliveira – oaltoacre.com

Brasileia é conhecida como a terra do Carnaval no Acre, pelo terceiro ano consecutivo não realizará a tradicional festa carnavalesca por causa da pandemia do novo coronavírus. E diante da terceira onda da doença no estado, a Prefeitura do município não autorizou a realização do evento.

A festa popular era realizada todos os anos no mês de fevereiro na praça central da cidade Hugo Poli, ultimamente por um grupo de amigos chamados “Amigos da Folia” que contavam com a PPP – Parceira Pública Privada, entre comerciantes locais e o poder público municipal para realizar o carnaval.

No terceiro dia de folia no domingo a tarde, centenas de homens vestidos com roupas femininas e mulheres com roupas masculinas, formavam um grande bloco antigo no município e organizado até então, pela tradicional família Salvatierra “As Rolinhas do Coronel.”

Era quando os foliões saíam pelas principais ruas e avenidas da cidade com muita fantasia, caipirinha e diversão levando alegria aos moradores que acompanhavam das calçadas de suas casas o desfile aleatório do bloco. Mas, este ano também por conta do aumento de novos casos de Covid-19 no município, na região do Alto Acre e no Estado, o bloco não sairá às ruas novamente por segurança à saúde da população.

Já o Carnaval “fora de época” que acontece no mês julho para comemorar o aniversário de Brasileia, não está confirmado mais também não está descartado, um evento teste com público de acordo com a iniciativa privada que realiza o evento. A Prefeitura do município informou que o evento e outras atividades e até religiosos, onde conta com um grande público, só vão ser autorizados se os munícipes estiverem vacinados e a pandemia estiver controlada com os números de casos e internações em baixa.

De acordo com o boletim mensal de Covid-19 de Brasileia, mostra que janeiro teve o maior índice de casos em um mês desde o primeiro caso no município (487 casos), superando o mês de julho de 2020 que teve 427 casos confirmados. Conforme você confere no gráfico abaixo. Atualmente o município tem 3.452 casos confirmados e 44 mortes pelo vírus.

No dia 19 de janeiro deste ano, o governador do estado do Acre Gladson Cameli, já havia anunciado o cancelamento da festa de carnaval em todo o estado por causa da terceira onda da pandemia que chegou no inicio do ano, momento em que os casos voltaram a subir muito rapidamente no estado.

Na época o governador disse que está de acordo com a ciência, aconselhou as pessoas a se vacinarem e falou que a prioridade é a vida.

Na terça-feira, 01, menos de um mês depois e após o Acre registrar recorde de casos de Covid-19 em 24 horas, o governador Gladson Cameli, por meio do Pacto Acre Sem Covid, publicou nova classificação de risco referente a situação da pandemia do novo coronavírus colocando o estado em situação de atenção (bandeira amarela).

Nesta quarta-feira (02), de acordo com a Agencia de Noticias do Acre, informou que vem lutando para conter avanço da terceira onda de covid-19 no estado. O governo decretou a suspensão de eventos contendo acima de 300 pessoas, com ou sem assento em todo território acreano.

Sejam eles eventos sociais, culturais, recreativos, esportivos, religiosos e similares. O decreto publicado no Diário Oficial do Estado tem vigência até 31 de março.

