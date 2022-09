Polícia Militar da fronteira realiza mais um sonho de criança

Milhões investidos em obras de infraestrutura, reforma e modernização de hospitais e fortalecimento da Segurança Pública são outros benefícios do governo Gladson para a população

O governo Gladson Cameli entrou para história pela eficácia no combate à pandemia de covid-19 e será eternamente lembrado pelos frutos desse trabalho.

Com milhares de vidas salvas, a gestão de Cameli não se resume ao brilhante trabalho de enfrentamento à crise sanitária. Obras foram entregues e outras vêm sendo feitas para mudar a realidade do acreano.

Os benefícios foram lembrados em balanço feito pelo governador do Acre e candidato à reeleição, Gladson Cameli, na festa que marcou os lançamentos das candidaturas de José Bestene a deputado estadual e de Samir Bestene a deputado federal, na noite desta quarta-feira, 31, em Rio Branco. O evento também contou com a presença da vice na chapa, Mailza Gomes, e do candidato ao senado pelo Podemos, Ney Amorim.

Foi no governo Gladson que o hospital Abel Pinheiro, em Mâncio Lima, transformou-se num dos mais modernos da Amazônia Ocidental. Com a reforma e ampliação, unidade se tornou referência em Saúde, beneficiando diretamente quase 20 mil pessoas da cidade mais ocidental do país. Além dele, a Unidade Pronto Antendimento (UPA) de Cruzeiro do Sul foi outro presente de Cameli para o Juruá, que agora também conta com uma Organização em Centros de Atendimentos (OCA), outro fruto da gestão compromissada de Gladson Cameli.

Uma das maiores obras de infraestrutura do governo Cameli segue a todo vapor, em Cruzeiro do Sul. A duplicação da AC-405 vai garantir mais qualidade de vida, trafegabilidade e segurança para os moradores da segunda maior cidade acreana e dos municípios vizinhos.

Uma gestão que aproxima as pessoas

Em Xapuri, a construção da ponte da Sibéria é uma realidade. A obra contemplará cerca de 40% da população local e colocará fim a travessia de veículos e pessoas em balsas sobre o Rio Acre, após mais de meio século.

Outra ponte que facilitará o acesso da população é a que está sendo construída sobre o Rio Iaco, em Sena Madureira. A estrutura ligará o Segundo Distrito ao centro da cidade.

A Segurança Pública do Acre hoje conta com um moderno Centro Integrado de Comando e Controle, o CICC do Juruá. A obra, que integrará as ações das forças de segurança do estado, representa um marco no enfrentamento ao crime organizado e à violência.

“A minha forma de governar será sempre cuidando da vida das pessoas”, declarou Gladson, dizendo-se orgulhoso em ter a parceria dos irmãos Bestene, ajudando-o a gerir o Estado.

Samir Bestene reforçou que, apesar da pandemia, Gladson tem feito um trabalho primoroso como governador. “Quero parabenizá-lo pelo zelo que tem com o povo acreano e dizer que serei um parceiro do governo, lá em Brasília”, afirmou.

“É assim que queremos ver o Acre se desenvolvendo”, ressaltou José Bestene sobre avanços proporcionados pelo governo Gladson Cameli.

