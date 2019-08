Durante a tarde desta quinta-feira, dia 29, homens da Polícia Militar conseguiram localizar um dos suspeitos que pode estar envolvido diretamente no arrombamento do Banco do Brasil, ocorrido na madrugada. Valores ainda não foram divulgados, se realmente tinha dinheiro no caixa explodido.

Como foi divulgado anteriormente, um policial foi baleado e os quatro bandidos conseguiram fugir para o lado boliviano. Uma grande força tarefa está na fronteira por parte da Secretaria de Segurança do Acre, envolvendo também, Polícia Militar do 10º Batalhão, Polícia Federal, Civil e até Bombeiros, na tentativa de identificar e localizar os suspeitos.

Também foi informado que, as autoridades do lado boliviano estariam cooperando para ajudar na captura dos fugitivos. Por enquanto, a proprietária do carro utilizado foi detida para averiguações e um outro suspeito, que estava com explosivos escondidos debaixo da casa de sua mãe, no Bairro Nazaré.

Uma equipe especializada da Polícia Federal, o Grupo de Bombas Explosivas – GBE, foi destacada para o Bairro, realizaram o trabalho para detonar a dinamite encontrada. Toda a área no perímetro de 200 metros foi isolada e moradores evacuados por medida de segurança.

O estrondo foi ouvido por muitas pessoas, inclusive de bairros próximos na parte alta da cidade. Se acredita que aproximadamente cinco quilos foram detonados após ser enterrado pelos especialistas.

