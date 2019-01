A equipe da Companhias de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (Raio) lotado na cidade de Brasiléia, realizavam uma ronda pelo Bairro Leonardo Barbosa, zona periférica, quando depararam com um individuo circulando pelas ruas no início da madrugada desta segunda-feira, dia 7.

Segundo foi apurado, o referido bairro vendo sendo alvo de muitas reclamações dos moradores, por ter virado alvo de pessoas envolvidas com a pratica de ações ilícitas, como tráfico e grupos de facções criminosas.

Ismailton Leite do Nascimento foi abordado e revistado e foi encontrado um revolver calibre 38 com munições, sendo a segunda apreendida no final de semana. O mesmo foi detido e conduzido para a delegacia de Brasiléia, onde ficaria à disposição do delegado plantonista.

Segundo o comandante do 10º Batalhão, Major Fredson Araújo, os trabalhos da Operação Saturação Máxima também está sendo realizada na fronteira. “Serão ações diárias em vários bairros e a ordem é tirar de circulação àqueles que estão à margem da Lei”, comentou.

