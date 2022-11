Polícia Militar do Alto Acre apreende armas com faccionados que seria usadas contra grupo rival

O Parque Centenário localizado na cidade de Brasileia, foi alvo de ladroes que aproveitaram da madrugada para roubar parte da fiação elétrica que vem sendo instalada no local. O local vem sendo reformado e está prestes a ser entregue aos munícipes e visitantes.

A surpresa ficou para os que estão buscando um espaço consuma família e amigos, além dos que praticam esporte, na nova quadra esportiva. Sem ainda ser reinaugurada, muitos já praticam caminhada e fazem piquenique debaixo das arvores para observar as capivaras no local com seus filhos.

O caso foi registrado na delegacia de Brasiléia e possíveis suspeitos já estão sendo investigado. Os fios levados foram escolhidos pelos ladrões por terem parte de cobre, o que foi mudado para que pudessem restabelecer a iluminação no dia seguinte.

“Lamentamos muito que ladrões e vândalos não possuem o discernimento em ver que estão prejudicando-nos, a todos. Estamos trabalhando para deixar nossa cidade mais bonita e esse é um desejo de nossa prefeita, Fernanda Hassem”, disse o secretário de obras, Francisco Lima.

O Parque Centenário passou por duas enchentes do Rio Acre, e com apoio de parlamentares acreano, está sendo recuperação para oferecer espaço de lazer e a prática de esportes.

A prefeitura de Brasiléia através de uma Nota de Repúdio, lamentando o registro do roubo dos fios que está atrasando a entrega oficial aos moradores e visitantes.

Veja Nota abaixo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÉIA

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

NOTA DE REPÚDIO

A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria municipal de Obras, vem de público repudiar o ato de vandalismo praticado no Parque Centenário, neste dia 29 de outubro de 2022. Na ocasião, desconhecidos retiraram a fiação e luminárias colocadas no Parque Centenário e no Quiosque Fronteira, também localizado no referido Parque.

A Gestão municipal trabalha no intuito de proporcionar acolhimento e ambientes agradáveis em nossos espaços públicos. O parque centenário, que está sendo revitalizado, infelizmente foi vítima de vândalos, que na noite anterior deixaram o espaço destinado às crianças e adolescentes às escuras, e causando prejuízo aos cofres públicos, uma vez que o material subtraído terá que ser reposto, com recursos próprios do município.

Alertamos a população para que denunciem, caso presenciem qualquer tipo de vandalismo provocados em nossos locais públicos. Quaisquer atos que sejam contra o patrimônio público deve ser denunciado, para que medidas sejam tomadas, no intuito de preservar o bem comum.

Cuidemos de nossos espaços públicos, denunciem os atos de vandalismo provocados nas nossas praças e Parque Centenário.

Brasiléia-Acre, 29 de Outubro de 2022

Secretaria Municipal de Comunicação

Prefeitura de Brasiléia

Matéria atualizada nesta quinta-feira, dia 3.

