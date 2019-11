Polícia Militar do Alto Acre recebe seis novas viaturas

A regional do Alto Acre recebeu na tarde desta sexta-feira, dia 22, seis novas viaturas que irão ajudar no combate ao crime. O 5º Batalhão localizado na cidade de Brasiléia, informou que duas irão ser transferidas para as cidades de Assis Brasil e Xapuri.

Quatro irão realizar os trabalhos nas cidades de Epitaciolândia e Brasiléia que fazem fronteira com a Bolívia. Segundo o tenente Januário, essas novas viaturas chegaram em boa hora, já que o movimento nos comércios das cidades que compõem a regional do Alto Acre, tende a crescer e irá ajudar na fiscalização e segurança de todos.

Ao todo, foram 127 novas viaturas que irão ser distribuídas em todos o Estado do Acre. A entrega oficial contou com a presença do Ministro da Justiça, Sérgio Moro na semana passada na Capital, onde destacou que a fronteira com os países vizinhos, Bolívia e Peru, receberam uma atenção em especial.

Januário destacou o compromisso do Governo em realizar um investimento de R$ 14 milhões, adquirindo essas novas viaturas que possuem equipamentos modernos.

Segundo a assessoria do governo do Acre, o Governo Federal selou um pacto com o Governo do Estado do Acre pela proteção das fronteiras do estado do narcotráfico e do contrabando de armas e outros crimes de descaminho. Na solenidade oficial de entrega das 127 novas viaturas para as forças de segurança, em frente ao Palácio Rio Branco, o ministro Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, reafirmou que a política de combate aos crimes transfronteiriços do governo Bolsonaro será “dura, firme e com estratégias” voltadas para impedir o fluxo das organizações criminosas que utilizam as divisas do Brasil com a Bolívia e o Peru, para injetar entorpecentes, sobretudo a cocaína, em território nacional pelo Acre.

