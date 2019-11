A maior parte das autuações se deu por condução de veículos sem o porte obrigatório de documentos.

A Polícia Militar de Xapuri apertou o cerco contra irregularidades de trânsito no município. A intensificação das ações de fiscalização se dão em atenção à reivindicações da própria população, segundo o comandante da Polícia Militar em Xapuri, o segundo tenente H. Lima.

Ainda não houve a divulgação de dados oficiais do trabalho realizado neste fim de semana, mas foram várias as fiscalizações realizadas em diferentes pontos da cidade com o registro de diversas autuações e apreensões de veículos, principalmente motocicletas.

O trabalho foi realizado com o apoio de agentes da Coordenadoria Integrada de Fiscalização de Trânsito – CIFTRAN. A maior parte das autuações se deu por condução de veículos sem o porte obrigatório de documentos.

Apenas em um ponto de fiscalização foi possível ver sete motocicletas serem guinchadas. A partir da apreensão, os proprietários deverão comparecer à Ciretran do município para apresentar documentação comprovando a regularização das pendências com o órgão para recuperar os veículos.

Os procedimentos de regularização consistem no pagamento de multas e demais débitos em atraso, além da taxa de liberação e diárias de estadia do veículo no pátio. O prazo para a retirada dos veículos apreendidos é de 90 dias, depois do que os bens são encaminhados para leilão.

