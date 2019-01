Uma denuncia feita ao comando da Polícia Militar da cidade de Xapuri, fez com que uma grande operação fosse montada em conjunto com a agentes da Polícia Civil, chegasse até a casa de suspeito de estar comercializando drogas no Bairro da Cageacre, no conjunto habitacional do Marcos.

A ação aconteceu por volta das 15h30 desta segunda-feira, dia 28. Foi quando o abordaram o suspeito Clemilson Nascimentos dos Santos (32), que já seria conhecido pelas autoridades por envolvimento com o tráfico local. Este já teria fornecido drogas a uma pessoa, Arielson da Silva Azevedo (22), que também foi detido.

As buscas por mais drogas na casa de Clemilson, que tentou despistar os policiais, foram localizados no forro, pouco mais de 400 gramas de cloridrato de cocaína. As buscas então se intensificaram pelo quintal e dentro de uma sacola escondida em uma moita, havia mais pacotes contendo a droga, que após serem pesadas, totalizou em 1.505g.

Dentro da casa, também estava outro indivíduo, identificado Robecildo Souza da Silva (21), considerado como ‘olheiro’ e segurança de Clemilson. Após os policiais encontrarem um cartucho de espingarda calibre 20, se descobriu que havia uma arma adaptada na casa vizinha, onde mora Francisco das Chagas P. De Souza (42), que é considerado comparsa no crime que teria vendido, mas, a mantinha em sua residência.

Dois suspeitos também que estavam na casa, identificados como Raimundo da Silva Lima (23) e Marcelo Henrique Miranda Benigno (19), que estavam em uma moto sem os documentos, foram detidos pelos policiais.

Finalizando a busca, foi encontrado uma quantia em dinheiro, totalizando pouco mais de R$ 3.600 reais em diversas notas, o que leva a crer ser provenientes do comercio ilegal da venda de drogas, além de uma balança de precisão, blocos de nota promissórias, relógios, celulares, aparelho de som, TV e caixas de som.

Clemilson que ainda estava com a tornozeleira, é apontado como um dos principais fornecedores de drogas pela cidade de Xapuri, além de ter passagens pela Justiça pelo mesmo crime. O mesmo é apontado com membro da facção Bonde dos 13, juntamente com alguns dos detidos.

Todos foram conduzidos para a delegacia, onde seriam apresentados ao delegado Alex Danny, para depois serem levados ao Judiciário local e tomar os procedimentos de praxe sobre cada uma no caso.

