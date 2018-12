Quatro homens foram presos neste feriado de Natal, 25, em ações de policiais militares do Terceiro Batalhão deflagradas no bairro Bahia Velha e Ayrton Sena, regiões da Baixada da Sobral. Drogas, três armas de fogo e munições foram tiradas de circulação.

O primeiro ato se deu na Rua Laranja do bairro Bahia Velha por volta das 7h ao serem acionados para atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo em uma residência. Ao chegarem lá, dois dos presos correram para uma propriedade vizinha, que seria pertencente a um monitorado do sistema penitenciário. Ao realizarem buscas na casa, os policiais encontraram duas armas de fogo com munições e 202 trouxinhas de cocaína.

Os presos foram, Tales de Souza Silva, Paulo Eduardo de Souza Melo e Valderir Vieira Barros Junior. Todos encaminhados em flagrante à Delegacia para serem apresentados a autoridade de Policia Civil.

No bairro Ayrton Senna

Algumas horas depois já começando a tarde de terça-feira, a mesma equipe de policiais militares também tirou de circulação mais um homem com uma arma de fogo, só que desta vez na Rua Jabota do bairro Ayrton Senna.

Neste caso os policiais estavam em circulação a pé pela rua, quando perceberam uma movimentação estranha aos fundos de um apartamento e resolveram verificar o que acontecia no local. Com os suspeitos, contados três homens, nada foi encontrado, porém, debaixo da cama do proprietário do apartamento, que se apresentou como Logan Tayson Rodrigues de Souza, os policiais encontram uma arma calibre 32 municiada.

Perguntado sobre o armamento Logan confessou ser o dono da arma e mediante o crime de posse ilegal de arma de fogo, ele foi encaminhado para pressa esclarecimentos à delegacia junto com a arma apreendida.

