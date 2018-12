O auditório da Uninorte foi o local escolhido para a realização da formatura dos alunos do 7° ano do Colégio Militar Tiradentes no Programa Educacional de Resistência as Drogas e a Violência (PROERD). O evento ocorreu na manhã desta sexta-feira, 07 de dezembro.

Vinicius Cunha, 12 anos, morador do conjunto Tangará, é um dos 150 formandos no currículo “Caindo na Real”, que é oferecido aos alunos do 7° ano do ensino fundamental. O jovem já havia feito o curso no 5° ano na escola Natalino Brito.

Para ele, o curso é de suma importância. “Nos ajuda a evitarmos as drogas, pois hoje em dia vemos muitas pessoas que entram neste caminho que não tem volta e o Proerd vem para nos mostrar que temos outros caminhos a seguir”, disse o jovem.

Comandante-geral, coronel Marcos Kinpara, falou da importância do programa para a formação social dos jovens. “É o maior projeto de prevenção do Acre, que somente esse ano já formou mais de vinte mil alunos em todo o estado, com palestras e cursos, que tem, todo ano, salvado inúmeras vidas de nossos jovens”, disse o oficial.