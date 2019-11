Uma equipe do Segundo Batalhão frustrou na manhã desta quinta-feira, 14, um roubo a um vigilante na Escola Carlos Vasconcelos, no bairro Triângulo Novo. Durante a ação fodam apreendidas duas armas de fogo.

Segundo os militares, eles foram acionados via CIOSP, para atendimento de ocorrência de roubo. No local, a equipe policial coletou as informações dos autores e iniciou patrulhamentos nas redondezas.

Ainda segundo os militares, na Rua Júlio Mariano, bairro Taquari, a guarnição visualizou dois indivíduos, que ao notarem a presença policial se evadiram do local, deixando uma mochila para trás. Nas buscas foi localizado o revólver e o colete roubados do vigilante, além de duas armas de fogo utilizadas no cometimento do crime.

O material e as vítimas foram encaminhadas à delegacia da regional, para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.

