Polícia Militar prende acusado de furtar bicicletas em mercado de Brasiléia

O 10º Comando da Polícia Militar do Alto Acre foi acionado na manhã desta quarta-feira, dia 23, através de uma chamada pelo 190 (Emergência), sobre um caso de furto de bicicleta ocorrido no estacionamento do Mercantil Paraíba, localizado na Avenida Manoel Marinho Montes, parte da cidade de Brasiléia.

O caso tomou corpo a partir do momento que buscaram imagens do sistema de segurança do estabelecimento, onde um homem é identificado como o autor do furto. Em diligencia pela redondeza, o suspeito foi localizado já em outra bicicleta de outra cor e ao ser indagado, tentou negar a autoria.

Foi quando os policiais perceberam que o mesmo estaria com outra camisa. Identificado como Ronilson Peres da Silva (31), descobriram que o acusado circulava com duas camisas e após cometer um delito, trocava de vestimenta para confundir as vitimas e autoridades caso fosse descoberto.

A primeira bicicleta que havia furtado no mercantil, de cor rosa, foi localizada em uma residência no Ramal do Nazaré. Ronilson foi conduzido para a delegacia de Brasiléia, onde seria ouvido e encaminhado ao judiciário local, para os devidos procedimento de praxe.

