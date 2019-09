Uma guarnição da Polícia Militar do 10º Batalhão do Alto Acre, foi deslocada para a comunidade do Incra, localizada no km 26 da BR 317 (Estrada do Pacífico), afim de averiguar uma denuncia de dois indivíduos que estariam tirando o sossego dos moradores.

Segundo foi levantado, Sebastião da Silva Gonzaga e Samuel Estevam de Carvalho, que se dizem participar de uma facção criminosa, teriam invadido uma residência na Comunidade, colocaram dois adolescentes e uma mulher de joelhos sob a mira de uma escopeta e uma pistola de pressão, dizendo que iriam matar algumas pessoas.

A dupla estaria levando terror na comunidade pelo medo, mas foram denunciadas às autoridades que resolveram realizar um cerco para prende-los e tirar de circulação. Em uma busca rápida no Ramal Cajazeira, o acusado foi localizado Samuel em uma casa onde estaria buscando refúgio.

A casa foi cercada e o acusado foi surpreendido pela guarnição, que não teve tempo de fugir. Samuel resistiu a voz de prisão onde fez ameaças aos policiais, usou palavras de baixo calão, além de dizer ser irmão de um faccionado que se encontra condenado e preso, sendo necessário sua imobilização.

Após buscas na casa, a pistola de pressão usada para realizar ameaças aos moradores da comunidade foi localizada, mas, a escopeta estaria guardada em outra propriedade distante na BR, juntamente com Sebastião seu comparsa.

Sebastião foi localizado, sendo detido em seguida, mas, a escopeta não foi localizada. A moto também usada pela dupla para irem até a casa em ameaçar os moradores também foi encontrada. Os denunciados foram levados para a delegacia de Brasiléia, onde ficaram à disposição do delegado plantonista, que irá tomar as providencias de praxe referente ao caso.

