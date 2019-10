Uma denúncia feita ao comando da Polícia Militar do município de Xapuri, fez com que obtivessem êxito em prender uma dupla que estariam comercializando drogas pela cidade, durante uma operação ocorrida na BR 317, por volta das 18 horas desta quinta-feira, dia 24.

Segundo foi apurado, as denuncias chegaram ao Comando da PM que passaram a investigar uma mulher identificada como Sônia Oliveira Souza (35), acusada de comercializar entorpecentes pela ‘Princesinha do Acre’, e contava com o apoio de Claudio Henrique Lima de Souza (19), vulgo ‘Sabiá’.

Foi quando os policiais descobriram que Sabiá teria se deslocado em um taxi lotação para a fronteira com a Bolívia, somente com a roupa do corpo, o que chamou atenção dos mesmos. Vendo que estariam frente a um flagrante, montaram uma barreira na BR 317.

O trabalho contou com o apoio do grupo Giro da cidade de Brasiléia, que passou informações sobre o mesmo até sua volta para Xapuri. Na abordagem, foi descoberto que Claudio portava uma barra de uma substancia análoga a cocaína e confirmou que foi buscar a ‘encomenda’ para Sônia e que iram no Bairro Mutirão, com pretensão de duplicar o investimento.

Foi quando descobriram também, que a dupla estaria aliciando menores para fazer entregas pela cidade. A dupla foi presa em flagrante delito e conduzidas para a delegacia de cidade, onde seriam ouvidas pelo delegado e apresentados ao judiciários para medidas cabíveis.

