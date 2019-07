Durante o serviço operacional na manhã desta terça-feira, 09 de julho, homens do 1º Batalhão prenderam um foragido da justiça e conseguiram recuperar uma motocicleta roubada, que teria como destino Rondônia. O fato ocorreu na Avenida Getúlio Vargas, região do Bosque.

Segundo informações dos militares, eles foram informados via Ciosp que um cidadão estaria trafegando com uma motocicleta roubada nas ruas do bairro Bosque. A equipe policial atenta conseguiu realizar a abordagem a um homem com as mesmas características repassadas via rede de rádio.

Na consulta veicular, constatou-se que a motocicleta, uma CG 160 Fan, de placa OXP 6204, era produto de roubo. Questionado, o abordado informou que o destino do veículo seria o estado de Rondônia. Ainda durante a abordagem, foi verificado que havia um mandado em aberto contra Edmundo Lopes, de 23 anos de idade.

A equipe policial deu voz de prisão ao homem e o conduziu a Delegacia de Flagrantes (Defla).

