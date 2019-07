Uma denuncia feita através do 190 (Emergência), fez com que uma guarnição Grupo de Intervenções Rápidas e Ostensivas (GIRO), do 10º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre, se deslocasse até o local, para averiguar um jovem que estaria portando uma arma.

O jovem que não teve seu nome divulgado, estaria circulando pela parte alta da cidade carregando uma escopeta calibre 28, além de um simulacro tipo pistola (arma de brinquedo), que estavam dentro de uma sacola.

Foi informado que as armas seriam para uso em roubos na região de fronteira. O suspeito foi detido e conduzido para a delegacia de Brasiléia, onde foi lavrado o auto de infração por porte ilegal de arma de fogo e munição.

O caso está sendo investigado para tentar chegar em mais suspeitos de praticar roubos nas cidades de fronteira.

