O Comando da Polícia Militar do Acre está ministrando na cidade de Brasiléia, o Curso de Formação de Sargento 2019, para que os inscritos possam ser graduados à categoria de 3º Sargento.

Segundo o 2º Tenente que está coordenando os alunos, Thales Rafael, espera realizar a formatura no dia 2 de julho próximo. O curso que terá duração de 30 dias, está sendo ministrado no Salão Paroquial da Igreja de Nossa Senhora das Dores. Todos os participantes terão uma carga total de 400 horas; divididos em 160/hs presenciais e 240/modular.

O objetivo do curso, além de uma boa formação, é passar os princípios militares, ordem unida, P.O.G, conhecimento em armas e munições, além de ter um bom desempenho nas ruas junto ao cidadão de bem.

Cerca de 27 militares da região do Alto Acre (Assis Brasil, Brasiléia e Xapuri), estão inscritos no curso e poderão ser agraciados com as suas novas divisas a partir do próximo mês.

